Неосторожность во время ремонта могла стать причиной пожара на корабле "Красный вымпел"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пожар на корабле-музее "Красный вымпел" во Владивостоке мог возникнуть по неосторожности во время ремонта на судне, сообщил в понедельник "Интерфаксу" заведующий Военно-историческим музеем Тихоокеанского флота Евгений Журавлев.

"Ремонтники вырезали части металлического корпуса, планируемые к замене, во время работ по металлу искра попала в часть изоляции между металлическими листами. Материал, из которого она сделана, негорючий, но может плавиться, и дает сильный дым. Вот эта изоляция и дымила", - сказал Журавлев.

Руководитель музея уточнил, что пожар не нанес значительного ущерба музею, поскольку перед началом ремонт экспонаты вывезли.

"Внутренние помещения были объяты дымом. Но мы прошли по всем помещениям, и там ничего не пострадало. Конечно, корабль был залит водой, кабель электроснабжения отключили, как только обнаружили задымление. Корабль просохнет, электрики дадут питание и ремонт продолжится", - отметил Журавлев.

В ближайшее время ремонтники планируют заменить на корабле-музее "Красный вымпел" старую деревянную палубу. Работы планируют закончить в конце ноября. После этого музей, по словам Журавлева, заработает в обычном режиме.

Как сообщалось, пожар на корабле-музее "Красный вымпел" возник в воскресенье. С огнем боролись 35 человек, было задействовано 12 единиц техники. Площадь пожара составила 90 кв. метров.

Корабль-музей "Красный вымпел" - сторожевой корабль 1910 года постройки, спущенный на воду на Охтинской верфи в Санкт-Петербурге под названием "Адмирал Завойко". Спустя год судно прибыло в Петропавловск-Камчатский, где его использовали в качестве посыльного и пассажирского судна. С 1921 по 1923 судно находилось в Шанхае, а потом прибыло во Владивосток, где ему дали название "Красный вымпел". Корабль использовали для охраны границ и обучения моряков, во время научных экспедиций. В годы Великой Отечественной войны на "Красном вымпеле" проводили операции по обезвреживанию мин. В марте 1958 года корабль-ветеран поставили на вечную стоянку в бухте Золотой Рог.

"Красный вымпел" - один из пяти дореволюционный кораблей, ставших музеями на территории России. Судно входит в список объектов культурного наследия регионального значения.