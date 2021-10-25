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Контрабандисты пытались вывезти из Приморья трепанг и женьшень на 85 млн руб.

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Трепанг и корни женьшеня более чем на 85 млн рублей пытались вывезти из Приморского края в Китай - таможенники пресекли четыре попытки контрабанды, сообщает в понедельник пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Всего в августе 2021 года за границу пытались вывезти больше 50 кг трепанга и 4 тыс. корней женьшеня.

"В двух случаях стратегически важные ресурсы намеревался вывезти в Китай россиянин. Свертки с варено-сушеным трепангом и женьшенем сотрудники правоохранительных органов обнаружили в конструктивной полости тепловоза на ж/д станции "Сосновая падь", - говорится в сообщении.

Вторую часть партии из 410 корней женьшеня и 51 кг трепанга обнаружили в автомобиле нарушителя. Общая стоимость незаконного груза составила 17 млн рублей.

Другой россиянин собирался вывезти в Китай партию из 2556 корней женьшеня стоимостью более 41 млн рублей. Ценный груз он вез на автомобиле, пока его не задержали правоохранители и таможенники. Кроме того, вывезти корни женьшеня с территории Приморья пытался и гражданин КНР. В его жилище на территории РФ обнаружили 1001 корень женьшеня стоимостью 27 млн рублей.

По фактам контрабанды Дальневосточная оперативная таможня возбудила 4 уголовных дела по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере).

Приморский край

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