Путин поручил усилить контроль за соблюдением COVID-ограничений

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов совместно с Роспотребнадзором обеспечить усиление всех ограничительных мероприятий в связи с распространением COVID-19.

Первый доклад на этот счет президенту должен быть представлен до 30 ноября, далее - ежемесячно.

В частности, руководители регионов и Роспотребнадзор должны обеспечить "изоляцию лиц с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, с подозрением на данное заболевание, а также граждан, контактировавших с указанными группами лиц".

Власти субъектов РФ и Роспотребнадзор должны проконтролировать соблюдением населением "масочного" режима и "социальной" дистанции, введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 утра.

Президент поручил также контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических мер во всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, "включая текущую дезинфекцию в общественном транспорте, такси и местах массового пребывания людей".

Полпредам президента поручено обеспечить мониторинг выполнения этих поручений в субъектах РФ. Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.