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СК и прокуратура проверят видео избиения одних подростков другими в Сухом Логе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Свердловской области Следственный комитет и прокуратура начали проверять информацию об избиении двух подростков во дворе школы № 17 в городе Сухой Лог.

По предварительным данным надзорного ведомства, 10 сентября группа подростков избила семиклассника и десятиклассника 2008 и 2005 годов рождения. Мать одного из потерпевших рассказал, что к ним подошли 14-15 человек и некоторые из них начали школьников бить руками, ногами и прыгать им на голову. Один из группы снимал это на телефон.

В прокуратуре отметили, что личности большинства напавших и присутствовавших при избиении установлены.

В СК добавили, что после появления публикаций о нападении в СМИ проводят проверку после по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК). Степень тяжести вреда здоровью избитых определят эксперты. Также в СК проверят, как могло случиться, что нападение произошло на школьной территории, "где в полной мере должна обеспечиваться безопасность несовершеннолетних".

Председатель СКР Алексндр Бастрыкин поручил доложить ему об итогах проверки.

Свердловская область Сухой Лог СКР прокуратура

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