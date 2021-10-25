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Петербуржец получил 22 года за убийство курсанта МВД и взрыв у поста ГИБДД

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд признал местного жителя виновным в убийстве курсанта университета МВД в 2014 году. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры северной столицы.

"С учетом позиции государственного обвинения по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний суд назначил Антону Головырцеву окончательно наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на два года", - говорится в сообщении.

По информации объединенной пресс-службы судов города, Головырцев вину признал.

Его действия квалифицированы по пункту "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по мотивам ненависти или вражды).

Установлено, что в феврале 2014 года на улице Уточкина Головырцев выстрелил в голову курсанту Санкт-Петербургского университета МВД, одетого в форму. По данным следствия, мужчина на момент совершения преступления не работал и не учился, имел радикальные взгляды, читал экстремистскую литературу, увлекался оружием и стрельбой, демонстрировал неприязнь к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее Головырцев был приговорен к 19,5 годам колонии строгого режима за ряд других тяжких преступлений.

В 2015 году мужчина с соучастниками установили взрывное устройство на ступеньке стационарного поста ГИБДД в Петроградском районе Петербурга. Бомбу обнаружили и обезвредили. Такое же взрывное устройство соучастники установили в районе расположения поста ГИБДД в Выборгском районе Петербурга. 8 октября 2015 года механизм сдетонировал, в результате чего пострадала женщина.

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