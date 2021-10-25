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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Бегавший по вагонам с лесом подросток погиб от удара током

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Приморье возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка, который с приятелем бегал по вагонам с лесом и получил удар током, сообщили в Восточном межрегиональном управлении СК на транспорте.

По версии следствия, 24 октября на железнодорожной станции Спасск-Дальний два мальчика 2008 года рождения бегали по вагонам с лесом. Они получили удар током от проходящего над вагонами контактного провода высокого напряжения. Один из них погиб на месте, второй попал в реанимацию с ожогами.

Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте, повлекшем по неосторожности гибель человека (ч. 2 ст. 263 УК).

Приморье СКР Спасск-Дальний

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