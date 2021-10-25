Суд Петербурга признал экстремистским движение "Невоград"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд вынес решение по административному иску о признании незарегистрированного общественного объединения "Невоград" экстремистским и запрете его деятельности в РФ. Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

"Суд требования административного истца (прокуратуры - ИФ) удовлетворил", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, административный истец в суде пояснил, что в Петербурге снова совершаются преступления экстремистской направленности, в соцсетях появились сообщества, в которых "героизируется" деятельность лидеров группировки.

Как уточняют в прокуратуре Петербурга, в различные периоды движение возглавляли Алексей Воеводин, Герман Венгервельд, Дмитрий Боровиков, Андрей Колесников, Андрей Клещин (сменил фамилию на Иванов). Они, как установлено, пропагандировали идеологию расизма и неонацизма, распространяли сведения о совершенных ими жестоких преступлениях, чтобы вызвать повышенный общественный резонанс. За это, как отмечается, они привлечены к уголовной ответственности.

В конце августа прокуратура направила в Санкт-Петербургский городской суд административное исковое заявление о признании деятельности объединения "Невоград" экстремистской и ее запрете на территории РФ.

"С целью недопущения совершения новых преступлений деятельность "Невограда" решением прокурора Санкт-Петербурга приостановлена до рассмотрения искового заявления судом", - уточнили в надзорном ведомстве.

С группой "Невоград" также связаны названия "Невоград-2", "БТО-Невоград", "Фёрст Лайн Невоград" ("FirstLineNevograd").