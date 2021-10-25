Причиной взрыва в Набережных Челнах могла стать утечка газа из шланга

Врачам передали несколько пострадавших

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Взрыв газа в жилой пятиэтажке в Набережных Челнах мог произойти из-за утечки из неисправного газового шланга в квартире на четвертом этаже, сообщил информированный источник "Интерфакса". Он добавил, что рассматриваются разные версии случившегося, но это - основная.

Источнику предварительно известно о пяти пострадавших при взрыве. По его сведениям, они уже обратились к врачам.

"Предварительно эвакуированы 32 человека. Спасены и переданы медикам четверо пострадавших", - заявили в МЧС.

В региональном Минздраве сообщили, что одного пострадавшего извлекли из-под завалов. "Он в тяжелом состоянии, уже в карете скорой помощи, и будет направлен в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, где есть все необходимое", - говорится в пресс-релизе. К месту взрыва направлены бригады скорой помощи и медицины катастроф.

Взрыв газа разрушил перекрытия между пятым и четвертым этажами в панельном доме, подтвердили в ведомстве. Там уточнили, что это произошло в 17:30 (совпадает с московским временем).

По словам источника агентства, на месте уже начали составлять списки жильцов, несколько жильцов четвертого этажа не выходили на связь. Он предположил, что люди могли оказаться под завалами.

Президент Татарстана Рустам Минниханов проинформирован о случившемся, сказала журналистам руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.