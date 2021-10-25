VW отзовет в РФ еще 31,3 тыс. Audi в РФ из-за подушек безопасности Takata

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российское подразделение германского автоконцерна Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус") отзывает в РФ 31,27 тысяч автомобилей Audi для проверки эффективности установленных на них подушек безопасности японской Takata, сообщил Росстандарт.

На этот раз отзыву подлежат машины моделей A4 и A6, реализованные в 2005-2011 гг. При этом в августе сообщалось об отзыве 527 Audi моделей A4, A6, A8, TT, реализованных в 1996-2000 гг., также из-за возможных проблем с этими подушками.

"На автомобилях Audi с подушкой безопасности переднего пассажира фирмы Takata, выпущенных в определенный период, существует вероятность того, что при срабатывании этой подушки безопасности может разрушиться корпус газогенератора. В результате мелкие металлические осколки корпуса могут разлететься и в некоторых случаях поранить водителя и пассажиров", - поясняет ведомство причину отзыва крупной партии автомобилей.

Представители ООО "Фольксваген Груп Рус" письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. Информацию об автомобилях, подпавших под отзыв, можно также узнать на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

На автомобилях, подпадающих под отзывную кампанию, заменят модуль фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, отмечает Росстандарт.

Как сообщала The Wall Street Journal, с 2013 г. по 2020 г. в мире было отозвано около 100 млн подушек безопасности производства японской компании Takata. Их некорректное срабатывание привело к гибели не менее 25 человек и ранениям более 180 человек.

В 2017 г. Takata объявила о банкротстве, в 2018 г. японскую компанию купил консорциум инвесторов во главе с американской Key Safety Systems (KSS), принадлежащей китайской Ningbo Joyson Electronic.

Takata – семейная корпорация, созданная в 1933 году и изначально производившая компоненты для парашютов. Выпуском подушек безопасности для автомобилей она занялась в 1980-е годы по просьбе Honda Motor Co., которая была миноритарным акционером компании. Тогда же Takata вышла за пределы Японии: первый завод за рубежом появился в 1980 году в Южной Корее, в 1984 году – первое СП компании в США, в 1988 году было создано производство в Великобритании.