Жители части Сочи осталась без света из-за энергоаварии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Энергоавария произошла в Хостинском районе Сочи, где строительная техника повредила кабельные линии.

В пресс-службе Сочинских электросетей сообщили "Интерфаксу", что отключение электричества из-за "технологического нарушения" затронуло жителей более десяти улиц.

В оперативно-восстановительных работах задействованы пять бригад энергетиков и пять единиц спецтехники. Восстановить электроснабжение обещают в кратчайшие сроки, ориентировочно - до 5:00 по московскому времени 26 октября.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что территории стройки повреждены высоковольтные провода на площади 10 кв. м.

"Произошло возгорание электропроводов на улице Ясногорская, в ликвидации огня привлекались шесть человек личного состава, две единицы техники", - отмечает пресс-служба.

В социальных сетях подписчики сообщают, что энергоавария произошла из-за повреждения электрического кабеля строительной техникой.