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Правительство утвердило план цифровизации в сфере госуправления

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план цифровой трансформации в сфере госуправления, сообщила пресс-служба правительства.

Там отметили, что в этой сфере к 2030 году предполагается решить ряд задач: создать автоматизированную систему сбора и анализа отчетности по всем социально-экономическим показателям, оцифровать источники таких данных и запустить процесс их непрерывной обработки. Это позволит органам власти получать информацию о состоянии отраслей экономики и социальной сферы в режиме реального времени и повысит качество и оперативность принимаемых решений, считают чиновники. Кроме того, цифровизация подготовки, согласования и исполнения бюджетов всех уровней, автоматическое формирование отчетности и аналитики с помощью "одной кнопки" позволит обеспечить контроль за доведением бюджетных выплат гражданам.

Также предполагается, что к 2030 году до 90% проверок бизнеса будут проводиться дистанционно там, где это в принципе возможно. Кроме того, результаты проверок предприятий из единой системы можно будет использовать для составления рейтинга компаний по уровню надежности.

Цифровая трансформация госуправления также подразумевает создание единой системы предоставления госуслуг.

"Создание единой системы сбора, учета и анализа социально-экономических показателей, перевод проверок бизнеса в дистанционный формат, автоматизация бюджетного процесса и учета - на достижение этих и других результатов ориентировано стратегическое направление "Цифровая трансформация госуправления"", - говорится в пресс-релизе.

Михаил Мишустин правительство

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