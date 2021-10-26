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Поставщики продуктов в РФ подготовились к повышенному спросу в нерабочие дни

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Поставщики продуктов питания в РФ вывели дополнительные смены сотрудников и увеличили объемы выпуска продукции, сообщили в Ассоциации поставщиков и производителей продовольственных товаров "Руспродсоюз", объединяющей более 400 российских предприятий.

Эти меры призваны обеспечить бесперебойную поставку продуктов в магазины в ходе нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

"Российские пищевые предприятия заранее перешли на круглосуточный режим работы, вывели дополнительный персонал для производства и доставки заказов в сети, и полностью готовы удовлетворить повышенный спрос на нерабочей неделе", - отметил глава "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков (его слова процитированы в сообщении).

"Задержек с поставками товаров и дефицита товаров на полке (даже временного) мы не прогнозируем", - заявил он.

Он призвал торговые сети и маркетплейсы также обеспечить "быструю и ритмичную приемку от поставщиков товаров первой необходимости, с четким оформлением заказов, документов по приемке, во избежание спорных ситуаций, задержек и штрафных санкций".

При этом на поставщиков продуктов питания легла серьезная нагрузка в связи с ростом себестоимости продукции, вызванным удорожанием сырья, упаковки, логистики поставок, выводом дополнительных смен и необходимостью двойной оплаты труда сотрудников в выходные дни, отметил "Руспродсоюз".

Руспродсоюз Дмитрий Востриков Коронавирус

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