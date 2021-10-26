Роскомнадзор предложил запретить ненормативную лексику в онлайн-кинотеатрах

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор считает необходимым запретить использование нецензурной лексики в онлайн-кинотеатрах, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, заметив, что он концептуально идею поддерживает.

"На заседании Общественного совета Роскомнадзора звучали предложения распространить запреты, касающиеся телевизионных каналов, на кабельные каналы и на аудиовизуальные сервисы, то есть на онлайн-кинотеатры", - сказал Хинштейн во вторник "Интерфаксу".

Он пояснил, что "это касается тех ограничений, которые установлены в части законодательства о защите детей, в первую очередь, но, конечно, не только возрастной маркировки, но и определенных ограничений, в том числе на использование ненормативной лексики".

"Что касается последнего, то я считаю, что относительно аудиовизуальных сервисов отсутствие таких ограничений сегодня, по сути, провоцирует владельцев этих онлайн-кинотеатров на то, чтобы производить продукт, заведомо провокативный", - отметил глава комитета.

По словам Хинштейна, "значительное число сериалов, которые выпускают онлайн-кинотеатры для трансляции именно у себя внутри сети, изначально содержит большое число ненормативной или близкой к бранной лексики".

"В какой форме и какие ограничения распространять - это уже вопрос дискуссионный, но сам подход я поддерживаю", - сказал председатель комитета. По его словам, "поправки как таковые в настоящее время не сформированы, речь идет только о концептуальном предложении".

Также следует понимать, что речь идет именно о российской аудитории, пояснил Хинштейн. "Если аудиовизуальный сервис производит контент только для российской аудитории, то на него будут распространяться такие ограничения, а если это американский онлайн-кинотеатр, который транслируется в Алабаме, то нет", - сказал он.

С 1 июля 2014 года в РФ действует закон, запрещающий использование ненормативной лексики в теле- и радиоэфире, в кинопрокате и при публичном исполнении произведений искусства.