Украина выдала РФ россиянина, обвиняемого в хищении 29 млн рублей

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Украина выдала России жителя города Клинцы Брянской области Игоря Шитого, обвиняемого на родине в мошенничестве с выплатами за утрату имущества после катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-центр МВД РФ во вторник.

Шитого передали в пограничном пункте пропуска "Гоптовка-Нехотеевка".

Предварительно установлено, что в 2009 году он вместе с подельниками организовал криминальную схему.

"Ее участники вводили в заблуждение местных жителей, которые имели право на получение материальной компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Фигуранты мошенническим путем присвоили положенные нуждающимся выплаты из бюджета на сумму 29 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Следователи в 2012 году возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц). Шитый скрылся на территории Украины, где у него проживал родственник. Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.