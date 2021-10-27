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Завод Toyota в Петербурге продолжит работу с 30 октября по 7 ноября

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Завод Toyota в Петербурге продолжит работу в штатном режиме в период внеплановых нерабочих дней в начале ноября. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Тойота Мотор" (российское подразделение компании).

"В период с 30 октября по 7 ноября завод работает в обычном режиме", - сказали в пресс-службе компании.

Петербургский завод другого концерна Hyundai остановит конвейер на нерабочие дни 30 октября - 7 ноября. При этом работники получат зарплату в полном объеме. Конвейер предприятия вновь заработает 8 ноября 2021 года.

Завод Toyota в Петербурге был введен в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускает модели RAV4 и Camry. Мощности рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.

Toyota Петербург

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