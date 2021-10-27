Матвиенко предложила передать безнравственные шоу "специальным телеканалам"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: Пресс-служба СФ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила перенести телешоу, участники которых подробно выясняют отношения и скандалят, также российские детективы на специальные телеканалы с ограниченным доступом, чтобы случайный зритель не попадал на такие передачи.

Она высказала это на совместном заседании оргкомитета и совета Евразийского женского форума.

"Я против всякой цензуры на телевидении, боже упаси, мы живем в другом времени, но нравственная цензура всё равно должна быть в любом обществе. Не буду называть каналы, включаешь - и сидят девушки низкой социальной ответственности, и не знают, от кого они родили детей, прямо там берут тесты ДНК, и всё это обсуждается, - посетовала спикер. - Это не только моя личная точка зрения. В какую бы я аудиторию ни пришла - учителя, врачи, родительское сообщество мне говорят: "Ну, доколе? Ну прекратите это на телеканалах!" Понимаете, у нас достаточно чернухи, порнухи в интернете и на этих всяких сомнительных сайтах. А это на телевизионных каналах".

По словам Матвиенко, в прошлом году были приняты поправки в Конституцию о ценности традиционной семьи и о детях как приоритете госполитики, однако дальше наступает "разрыв".

"Нельзя здесь топором, но надо подумать, чтобы у нас в обществе не было разрыва. Мы говорим, что по Конституции это так, а включаешь телевизор - там очередные тесты ДНК, драки, за волосы друг друга таскают, грубость, оскорбления - ужас! Я уж не говорю о жестокости, о наших детективах, которые все на одно лицо, новые русские богатые, убийства, измены, любовницы, любовники и так далее, - сказала она. - Надо специальные каналы, кто этим интересуется - пожалуйста, есть доступ. Но все-таки над этим надо подумать. Не цензурируя, не запрещая, но и не позволяя такие вещи. Это невозможно".

Она предложила сообща поискать решение этой проблемы.

Также она предложила, чтобы женщины-журналисты объединились "в плане какого-то нравственного кодекса в журналистике, на телевидении и так далее".