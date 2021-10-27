Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Матвиенко предложила передать безнравственные шоу "специальным телеканалам"

Матвиенко предложила передать безнравственные шоу "специальным телеканалам"
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Фото: Пресс-служба СФ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила перенести телешоу, участники которых подробно выясняют отношения и скандалят, также российские детективы на специальные телеканалы с ограниченным доступом, чтобы случайный зритель не попадал на такие передачи.

Она высказала это на совместном заседании оргкомитета и совета Евразийского женского форума.

"Я против всякой цензуры на телевидении, боже упаси, мы живем в другом времени, но нравственная цензура всё равно должна быть в любом обществе. Не буду называть каналы, включаешь - и сидят девушки низкой социальной ответственности, и не знают, от кого они родили детей, прямо там берут тесты ДНК, и всё это обсуждается, - посетовала спикер. - Это не только моя личная точка зрения. В какую бы я аудиторию ни пришла - учителя, врачи, родительское сообщество мне говорят: "Ну, доколе? Ну прекратите это на телеканалах!" Понимаете, у нас достаточно чернухи, порнухи в интернете и на этих всяких сомнительных сайтах. А это на телевизионных каналах".

По словам Матвиенко, в прошлом году были приняты поправки в Конституцию о ценности традиционной семьи и о детях как приоритете госполитики, однако дальше наступает "разрыв".

"Нельзя здесь топором, но надо подумать, чтобы у нас в обществе не было разрыва. Мы говорим, что по Конституции это так, а включаешь телевизор - там очередные тесты ДНК, драки, за волосы друг друга таскают, грубость, оскорбления - ужас! Я уж не говорю о жестокости, о наших детективах, которые все на одно лицо, новые русские богатые, убийства, измены, любовницы, любовники и так далее, - сказала она. - Надо специальные каналы, кто этим интересуется - пожалуйста, есть доступ. Но все-таки над этим надо подумать. Не цензурируя, не запрещая, но и не позволяя такие вещи. Это невозможно".

Она предложила сообща поискать решение этой проблемы.

Также она предложила, чтобы женщины-журналисты объединились "в плане какого-то нравственного кодекса в журналистике, на телевидении и так далее".

Валентина Матвиенко Совет Федерации

Новости

ГИБДД сведет к минимуму контакты с водителями в нерабочие дни

ГИБДД сведет к минимуму контакты с водителями в нерабочие дни
Пандемия коронавируса

Путин выступил за разработку процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации

Пандемия коронавируса

Минздрав Израиля предложил Мурашко создать группу по взаимному признанию привитых

Сбежавший из психбольницы член банды Басаева объявлен в федеральный розыск

Сбежавший из психбольницы член банды Басаева объявлен в федеральный розыск

Жительницу Свердловской области заподозрили в убийстве 8-летней дочери

Пандемия коронавируса

В РФ не планируют вводить запрет на путешествия граждан в период нерабочих дней

В РФ не планируют вводить запрет на путешествия граждан в период нерабочих дней

Вероятный пособник боевиков ИГ задержан в Вологде

Анатолий Карпов в третий раз стал депутатом Госдумы

Пандемия коронавируса

В РФ от коронавируса за сутки скончались рекордные 1 123 человека

В РФ от коронавируса за сутки скончались рекордные 1 123 человека

Сбербанк в нерабочие дни продолжит обслуживать розничных клиентов в обычном режиме

Сбербанк в нерабочие дни продолжит обслуживать розничных клиентов в обычном режиме
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });