Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Совете судей обеспокоились долгом россиян перед банками в 24 трлн рублей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Глава Совета судей России Виктор Момотов считает, что астрономические долги россиян по кредитам грозят массовым банкротством заемщикам и социальным напряжением.

"По состоянию на 1 июля общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн рублей. Кредиты погашаются плохо, что грозит массовым банкротством заемщикам, нестабильностью, неопределенностью, социальным напряжением", - сказал он на заседании Клуба имени Д. Н. Замятнина.

По его словам, в настоящее время, средний уровень закредитованности вырос за 2020 год до 49,1%.

"Этот показатель означает, сколько средняя семья отдает в процентах от годового дохода на погашение банковских кредитов", - сказал Момотов.

Он отметил, что на кредитные средства, как правило приобретаются автомобили, гаджеты, бытовая техника. При этом, подчеркнул глава Совета судей, "рост потребительской культуры сопровождается в нашей стране взрывным ростом потребительских кредитов".

"Основным нормативным актом, регулирующим отношения в сфере потребления работ и услуг, является Закон "О защите прав потребителей". В 2020 году судебной системой было рассмотрено 290 тыс. дел в сфере защиты прав потребителей, из них 52% относились к сфере продажи товаров, оказания бытовых услуг, 32% – это страховые споры и еще 16% – в финансово-кредитной сфере. По итогам рассмотрения судами удовлетворено 82% требований потребителей", - сказал Момотов.

Совет судей

Новости

Сенатор Львова-Белова станет новым детским омбудсменом

Сенатор Львова-Белова станет новым детским омбудсменом

Главкосмос договорился о полете 4 космических туристов к МКС в 2024 году

Главкосмос договорился о полете 4 космических туристов к МКС в 2024 году

Суд Петербурга выпустил из-под стражи вдову рэпера Картрайта

Суд Петербурга выпустил из-под стражи вдову рэпера Картрайта
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фургала

Пандемия коронавируса

Более 60% россиян сочли опасными призывы не прививаться от COVID

ГИБДД сведет к минимуму контакты с водителями в нерабочие дни

ГИБДД сведет к минимуму контакты с водителями в нерабочие дни
Пандемия коронавируса

Путин выступил за разработку процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации

ФССП взыщет с Навального долги по искам Пригожина и блогера Жирухина

Матвиенко предложила передать безнравственные шоу "специальным телеканалам"

Матвиенко предложила передать безнравственные шоу "специальным телеканалам"
Пандемия коронавируса

Минздрав Израиля предложил Мурашко создать группу по взаимному признанию привитых

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });