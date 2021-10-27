В Совете судей обеспокоились долгом россиян перед банками в 24 трлн рублей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Глава Совета судей России Виктор Момотов считает, что астрономические долги россиян по кредитам грозят массовым банкротством заемщикам и социальным напряжением.

"По состоянию на 1 июля общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн рублей. Кредиты погашаются плохо, что грозит массовым банкротством заемщикам, нестабильностью, неопределенностью, социальным напряжением", - сказал он на заседании Клуба имени Д. Н. Замятнина.

По его словам, в настоящее время, средний уровень закредитованности вырос за 2020 год до 49,1%.

"Этот показатель означает, сколько средняя семья отдает в процентах от годового дохода на погашение банковских кредитов", - сказал Момотов.

Он отметил, что на кредитные средства, как правило приобретаются автомобили, гаджеты, бытовая техника. При этом, подчеркнул глава Совета судей, "рост потребительской культуры сопровождается в нашей стране взрывным ростом потребительских кредитов".

"Основным нормативным актом, регулирующим отношения в сфере потребления работ и услуг, является Закон "О защите прав потребителей". В 2020 году судебной системой было рассмотрено 290 тыс. дел в сфере защиты прав потребителей, из них 52% относились к сфере продажи товаров, оказания бытовых услуг, 32% – это страховые споры и еще 16% – в финансово-кредитной сфере. По итогам рассмотрения судами удовлетворено 82% требований потребителей", - сказал Момотов.