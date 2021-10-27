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Зубы динозавра пытались вывезти контрабандой из России в Финляндию

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Грузовик с незадекларированными предметами коллекционирования, среди которых оказались зубы динозавра, задержали в пограничной зоне России в Ленинградской области, сообщает в среду пресс-служба Выборгской таможни.

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Прибыв на таможенную территорию автомобильного пункта пропуска "Брусничное" в Выборгском районе, водитель грузовика предоставил документы о перемещении через границу сборного груза, состоящего из обработанных полированных зубов и когтей динозавров, известняковых плит и реплики окаменелого черепа саблезубой кошки. "Во время проверки выявлено, что количество предметов превышает указанное: заявленных 394 зубов динозавров оказалось больше на 51 штуку, заявленных 29 известняковых плит - больше на четыре штуки", - сообщают в пресс-службе.

Согласно экспертизе, товары являются редкими коллекционными образцами, представляют интерес для науки и относятся к культурным ценностям. Их общая рыночная стоимость превышает 383,5 тыс. рублей.

В отношении перевозчика возбуждено дело по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Россия Финляндия

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