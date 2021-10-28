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Авиаперевозки внутри РФ в сентябре выросли на 28% к "доковидному" 2019 г.

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Авиаперевозки внутри РФ в сентябре 2021 года выросли на 28% к сентябрю "доковидного" 2019 года, до 8,9 млн человек, следует из уточненной статистики Росавиации.

В сравнении с сентябрем 2020 года внутренний пассажиропоток вырос на 20%.

Зарубежные авиаперевозки из РФ в сентябре-2021 были на уровне 3,4 млн человек (из них 698 тыс. отправлено в СНГ, 2,7 млн - за его пределы), что на 41% меньше, чем в сентябре-2019, и в 2,6 раза больше, чем в сентябре-2020.

Всего авиакомпании РФ перевезли в прошлом месяце 12,3 млн пассажиров: это на 4% меньше показателя сентября-2019 и на 41% больше, чем в сентябре-2020.

Пассажирооборот всех авиакомпаний РФ в прошлом месяце составил 27,95 млрд пассажиро-километров (на 13% меньше сентября-2019; на 56% больше, чем в сентябре-2020), занятость кресел - 83,9% (-3,2 процентного пункта; +1,5 п.п.).

За январь-сентябрь российские авиакомпании перевезли 83,6 млн пассажиров, что на 16% меньше, чем за 9 месяцев 2019 года и на 59% больше, чем в январе-сентябре 2020-го.

Росавиация

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