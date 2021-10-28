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Штраф за ложный вызов экстренных служб в новом КоАП вырастет 10 тыс. рублей

Штраф за ложный вызов экстренных служб в новом КоАП вырастет 10 тыс. рублей
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Наказание за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции или скорой медицинской помощи может вырасти в ближайшее время более чем в шесть раз - до 10 тысяч рублей.

В статье 34.2 законопроекта говорится, что такой заведомо ложный вызов влечет штраф в размере от 3 тыс. до 10 тыс. рублей.

Соответствующая санкция содержится в новой редакции проекта кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, с которой ознакомился "Интерфакс".

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Если правонарушителем является ребенок до 16 лет, санкции будут наложены на его родителей.

Действующий КоАП РФ за ложный вызов спецслужб предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Источник, близкий к разработке законопроекта сообщил "Интерфаксу", что предложение об усилении административной ответственности за заведомо ложный вызов поступило от МВД и "было поддержано представителями заинтересованных государственных органов и организаций, включая МЧС, Минздрав и ФСБ".

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ " наблюдается прирост числа заведомо ложных вызовов (около 4 тыс. в год, в период с 2018 по 2020 годы)".

КоАП

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