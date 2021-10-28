На строящемся коллайдере NICA успешно запустили ионы между двумя ускорителями

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ученые Института ядерной физики имени Будкера (ИЯФ, Новосибирск) изготовили системы транспортировки ионов для строящегося в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) коллайдера NICA, сообщает пресс-служба ИЯФ.

"В Новосибирске были изготовлены магнитная и вакуумная системы участка выпуска пучка и канала транспортировки, устройства диагностики пучка, системы питания и управления. Был спроектирован, изготовлен и успешно запущен уникальный ударный магнит для выпуска пучка из Бустера с рекордным уровнем магнитного поля 2 килогаусса (единица измерения магнитной индукции - ИФ)", - говорится в сообщении.

Специалисты ИЯФ и ОИЯИ провели первый цикл пусконаладочных работ канала транспортировки, конфигурация которого напоминает штопор. Сложность состояла в том, чтобы провести пучок ионов из одной установки в другую по трехмерной траектории, не нарушив его параметры.

"Команда физиков провела не один, как ожидалось, а два пучка разных ионов – гелия и железа. Оба успешно прошли через канал и были зафиксированы датчиками в конце канала", - говорится в сообщении.

Успешное проведение первого цикла пусконаладочных работ – важный результат для создания ускорительного комплекса NICA, он позволяет после проведения монтажных работ по установке новой системы инжекции пучка в нуклотрон, запланированных на ближайшие два месяца, завершить создание тяжелоионной цепочки нуклотрона.

Как сообщалось, первые столкновения пучков тяжелых ионов должны состояться в коллайдере тяжелых ионов NICA в конце 2022 года.

В коллайдере NICA планируется достигнуть максимальной плотности ядерной материи, возможной в земных условиях, сопоставимой с условиями в недрах нейтронных звезд.

Бустер на строящемся комплексе NICA был запущен в ноябре 2020 года.

Стоимость мегасайенс-проекта NICA в полной конфигурации оценивается в $650 млн, говорится в материалах правительства России.

NICA – это один из шести проектов класса "мегасайенс" в России. В его рамках в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне будет построен коллайдер, который, как надеются ученые, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. Строительство комплекса NICA началось 25 марта 2016 года с закладки первого камня в Дубне. Первый запуск коллайдера с неполной интенсивностью запланирован на 2022 год, а в полную силу он заработает в 2023 году. ОИЯИ – крупнейший международный научный центр, которым руководит комитет представителей 18 стран-участниц.

В состав комплекса NICA входят ряд ускорителей, включая синхротроны, базирующиеся на уникальных сверхпроводящих магнитах дубненского типа, действующий нуклотрон, вновь создаваемые бустер, коллайдер NICA, три исследовательских установки, две из которых будут расположены в точках столкновения пучков коллайдера, а также инженерная инфраструктура, включающая в том числе самую производительную в РФ криогенную станцию.