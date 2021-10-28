Житель Томска обманул клиентов на сумму более 42 млн руб. под видом обмена валюты

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Житель Томска подозревается в хищении денег у местных жителей под видом обмена валюты, сообщает пресс-служба управления МВД по области в четверг.

"Возбуждены 11 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которые объединены в одно производство", - говорится в сообщении. Подозреваемый арестован по решению суда.

По предварительным данным, с ноября 2020 по май 2021 года потерпевшие через общих знакомых связывались с мужчиной, который предлагал свои услуги по конвертации иностранной валюты на более выгодных условиях, по цене ниже установленного курса. Подозреваемый убеждал людей передавать ему деньги крупными суммами, а после получения не исполнял своих обязательств. Причиненный ущерб составил более 42 млн рублей. От действий злоумышленника пострадали 11 человек.

Подозреваемый скрывался в Новосибирске, где был задержан сотрудниками полиции.

Следствие продолжается.