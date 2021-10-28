Эрмитаж пожаловался прокурорам на "лишний портрет" в галерее 1812 года

Петербуржца, который повесил этот портрет на стен, проверят на предмет оскорбления памяти защитников Отечества

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Эрмитаж сообщил, что попросил прокуратуру Петербурга проверить действия горожанина, который 20 октября повесил собственную фотографию в Военной галерее 1812 года, стилизовав снимок под портреты коллекции.

Посетитель успел сфотографировать свой портрет и выложить снимки в интернет. Затем несогласованный портрет заметил смотритель и немедленно снял.

Внутреннее расследование позволило установить личность посетителя.

Музей просит прокуроров оценить его действия на предмет возможного нарушения законодательства, "в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества".

Ранее сообщалось, что этот петербуржец выложил фотографии своей акции в инстаграме, но затем удалил этот пост.