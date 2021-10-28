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Крым ужесточил COVID-ограничения для пожилых, ресторанов и ТЦ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением COVID-19, они предусматривают режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и ограничения для ресторанов и торгово-развлекательных заведений.

"С 30 октября 2021 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не покидать места проживания, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации..., ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Крыма.

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Для этой категории граждан также приостановят льготный проезд в общественном транспорте. Действие этих пунктов не распространяется на тех, у кого есть сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

Ранее режим самоизоляции в Крыму действовал только для граждан старше 65 лет.

Кроме того, в перечень предприятий, которые могут принимать посетителей только с QR-кодом, включены торгово-развлекательные центры площадью от 300 кв. м. Запрещена работа развлекательных центров в выходные, нерабочие и праздничные дни. С 23:00 до 8:00 будут закрыты рестораны.

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Медорганизации Крыма, согласно указу, с 30 октября приостановят профилактические осмотры и "максимально возможно" перенесут плановую амбулаторную помощь.

Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 26 раз подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 95 тыс. человек, 2,9 тыс. пациентов умерли. Привились около 48% крымчан от планового показателя.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения этих предприятий.

Крым коронавирус

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