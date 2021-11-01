Крым обновил антирекорд по приросту случаев COVID-19 в 30-й раз подряд

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Количество выявленных за сутки в Крыму случаев заражения коронавирусом превысило 720 впервые с начала пандемии.

"За 31 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 725 случаев новой коронавирусной инфекции", - сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения в понедельник.

Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 30 раз подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 97 тыс. человек, более 3 тыс. пациентов умерли. Привились около половины крымчан от планового показателя.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Пожилых обязали самоизолироваться.

Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения этих предприятий. При заселении в гостиницы туристы должны предъявить QR-код и результат ПЦР-теста.