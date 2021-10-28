Силовики пришли с обысками в мэрию Нефтеюганска
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Сегодня в администрации Нефтеюганска проходят обыски при участии СКР и ФСБ. Предположительно, обыски связаны с коррупционным преступлением", - сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.
Местные СМИ пишут, что силовики заинтересовались документами городского департамента строительства и земельных отношений.