Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Силовики пришли с обысками в мэрию Нефтеюганска

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня в администрации Нефтеюганска проходят обыски при участии СКР и ФСБ. Предположительно, обыски связаны с коррупционным преступлением", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Местные СМИ пишут, что силовики заинтересовались документами городского департамента строительства и земельных отношений.

Нефтеюганск ХМАО

Новости
Пандемия коронавируса

В Воронежской области COVID-больных начали размещать в роддомах

Производители алкоголя предложили усилить контроль за самогоноварением в РФ

Производители алкоголя предложили усилить контроль за самогоноварением в РФ

РКН заблокировал сайт "Проекта" за материалы нежелательной НПО

РКН заблокировал сайт "Проекта" за материалы нежелательной НПО
Пандемия коронавируса

Минобороны РФ развернет в Подмосковье ковид-госпиталь

Для авторов скандального фото на фоне Покровского собора запросили почти по году колонии

Пандемия коронавируса

В РФ могут появиться две назальные вакцины на основе "Спутника V"

В РФ могут появиться две назальные вакцины на основе "Спутника V"
Пандемия коронавируса

Песков опроверг сообщения о перезапуске информационной кампании по вакцинации

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что решений об обязательной вакцинации в РФ пока не принимали

Песков заявил, что решений об обязательной вакцинации в РФ пока не принимали

Бастрыкин поручил проверить ростовское ДТП, в котором якобы участвовал депутат

Бастрыкин поручил проверить ростовское ДТП, в котором якобы участвовал депутат

Заочно арестован экс-заключенный, передавший видео пыток в тюремной больнице

Заочно арестован экс-заключенный, передавший видео пыток в тюремной больнице
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });