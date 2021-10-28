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Замглавы Нефтеюганска задержана по подозрению в получении взятки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Заместитель главы Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) игендиректор коммерческого предприятия задержаны по подозрению во взяточничестве, сообщает следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемая, в полномочия которой входил контроль работы администрации в сфере градостроительства и земельных отношений, получила взятку ювелирными изделиями общей стоимостью более 230 тыс. рублей от представителя коммерческого предприятия "за покровительство и совершение действий в интересах этого предприятия".

Замглавы обеспечила подготовку и подписание в июле 2021 года договора о передаче территории в четвертом микрорайоне города коммерческому предприятию в долгосрочную аренду.

"При передаче очередной части взятки в размере более 1 млн рублей подозреваемые задержаны следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области и силовой поддержке СОБР управления Росгвардии по ХМАО-Югре", - говорится в сообщении.

В отношении заместителя главы города Нефтеюганск возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), в отношении бизнесмена - по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). В служебных помещениях и по месту жительства подозреваемых проводятся обыски.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Нефтеюганска.

Нефтфеюганск

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