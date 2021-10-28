Власти района Адыгеи разъяснили идею о "школьных классах без COVID"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Решение о делении учащихся образовательных учреждений Майкопского района Адыгеи на "классы/группы без COVID-19" не принималось, сообщил журналистам глава района Олег Топоров, комментируя обращение к родителям, где содержится информация о создании в муниципалитете "классов/групп без COVID-19".

Он пояснил, что эпидситуация в образовательных организациях района вызывает особую обеспокоенность.

"В связи с этим районный оперштаб поддержал инициативу управления образования обратиться к родительскому сообществу и рассмотреть вопрос о создании "классов без COVID-19". Это означает только одно - необходимость формирования коллективного иммунитета за период осенних каникул. Решение оперштаба не содержит никаких ограничений, запретов. У нас нет задачи разделить общество на вакцинированных и невакцинированных", - сказал Топоров.

Он отметил, что основная задача донести до родителей то, к чему может привести нежелание прививаться и как это может отразиться на образовательном процессе.

"И нас многие жители поддержали, в два раза увеличилось число тех родителей, кто уже сделал прививку", - добавил Топоров.

По его словам, только за первую четверть каждый седьмой ребенок - это больше 1 тыс. из 7 тыс. школьников района - занимался дистанционно из-за выявленных случаев коронавируса.