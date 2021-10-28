Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Власти района Адыгеи разъяснили идею о "школьных классах без COVID"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Решение о делении учащихся образовательных учреждений Майкопского района Адыгеи на "классы/группы без COVID-19" не принималось, сообщил журналистам глава района Олег Топоров, комментируя обращение к родителям, где содержится информация о создании в муниципалитете "классов/групп без COVID-19".

Он пояснил, что эпидситуация в образовательных организациях района вызывает особую обеспокоенность.

"В связи с этим районный оперштаб поддержал инициативу управления образования обратиться к родительскому сообществу и рассмотреть вопрос о создании "классов без COVID-19". Это означает только одно - необходимость формирования коллективного иммунитета за период осенних каникул. Решение оперштаба не содержит никаких ограничений, запретов. У нас нет задачи разделить общество на вакцинированных и невакцинированных", - сказал Топоров.

Он отметил, что основная задача донести до родителей то, к чему может привести нежелание прививаться и как это может отразиться на образовательном процессе.

"И нас многие жители поддержали, в два раза увеличилось число тех родителей, кто уже сделал прививку", - добавил Топоров.

По его словам, только за первую четверть каждый седьмой ребенок - это больше 1 тыс. из 7 тыс. школьников района - занимался дистанционно из-за выявленных случаев коронавируса.

Адыгея коронавирус

Новости

Роспотребнадзор с 15 ноября разрешил заполняемость в 70% на мероприятиях с QR-кодами

Роспотребнадзор с 15 ноября разрешил заполняемость в 70% на мероприятиях с QR-кодами

Что произошло за день: четверг, 28 октября

РКН составил 2 протокола на "Муз-ТВ" за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних

В Петербурге с 8 ноября вводят дополнительные антиковидные меры

В Петербурге с 8 ноября вводят дополнительные антиковидные меры

Адвокат Павлов сообщил, что объявлен в розыск

Адвокат Павлов сообщил, что объявлен в розыск

Взрыв дома в Набережных Челнах будут расследовать как убийство

Суд дисквалифицировал мэра Геленджика за административное правонарушение

Пандемия коронавируса

В Воронежской области COVID-больных начали размещать в роддомах

Производители алкоголя предложили усилить контроль за самогоноварением в РФ

Производители алкоголя предложили усилить контроль за самогоноварением в РФ

РКН заблокировал сайт "Проекта" за материалы нежелательной НПО

РКН заблокировал сайт "Проекта" за материалы нежелательной НПО
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });