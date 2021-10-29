Уголовную ответственность за уничтожение краснокнижных растений предложили ввести в РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации разрабатывает законопроект, согласно которому в России планируется ввести уголовную ответственность за уничтожение растений, внесенных в Красную книгу, сообщает в пятницу газета "Известия".

"В России предложили ввести уголовную ответственность за уничтожение растений, внесенных в Красную книгу. Сейчас за такие правонарушения грозят только штрафы в размере до 5 тыс. для граждан и до 1 млн рублей - для организаций. В то время как за убийство краснокнижных животных предусмотрено в том числе лишение свободы", - говорится в публикации.

О разработке соответствующего документа изданию рассказали в профильном комитете Совета Федерации. Там уточнили, что новые поправки не должны затрагивать рядовых граждан, которые могут нанести вред редким растениям по незнанию.

Отмечается, что инициативу сенаторов поддерживает Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Если поправки примут, они будут распространяться только на растения из федеральной Красной книги.

Красная книга - государственный документ, включающий в себя перечень редких или находящихся под угрозой исчезновения диких животных, дикорастущих растений и грибов. Первое издание было выпущено в СССР еще в 1978 году; первое российское издание увидело свет в 1991 году. Помимо этого, часть регионов РФ также ведет собственные Красные книги, напоминает издание.

При этом, согласно правилам, Красная книга должна переиздаваться каждые десять лет. Однако федеральная Красная книга растений последний раз обновлялась в 2008 году. Тогда в нее было включено около 600 видов, которые находятся на грани исчезновения, пишут "Известия".