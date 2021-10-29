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Советника замгубернатора Красноярского края оштрафовали за пост в соцсети

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Октябрьского района Красноярска провела проверку по обращению граждан о привлечении к административной ответственности советника замгубернатора края Андрея Агафонова за оскорбление жителей в соцсети, сообщает пресс-служба судебного участка в Октябрьском районе.

"Мировым судьей судебного участка №65 в Октябрьском районе Красноярска Агафонов признан виновным в оскорблении и привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в августе Андрей Агафонов в своем фейсбуке резко высказался в адрес жителей Красноярска после того, как почитал комментарии к посту Алексея Ягудина. Известный фигурист и олимпийский чемпион на несколько дней прилетал в краевой центр, когда город был задымлен из-за лесных пожаров в Якутии. Ягудин опубликовал в соцсети снимки, сделанные в центре Красноярка, и написал, что не заметил никакого смога. На опубликованный пост жители написали возмущенные комментарии.

Агафонов заступился за Ягудина и назвал красноярцев "поколением истеричек" и "плаксивым сбродом". Вскоре после публикации модераторы соцсети удалили пост Агафонова и временно заблокировали автора. Сам Агафонов заявил журналистам, что имел в виду не всех жителей.

После этого в прокуратуру края поступала жалоба гражданина о привлечении к административной ответственности Агафонова по ст. 5.61 КОАП РФ (оскорбление). Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она была направлена в прокуратуру Октябрьского района.

По итогам административного расследования прокуратура возбудила административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КОАП РФ (публичное оскорбление с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет), которое направила в суд для рассмотрения по существу.

Красноярский край Андрей Агафонов

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