ФСБ задержала в Бурятии правых радикалов, готовивших акции против властей и мигрантов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ФСБ в пятницу сообщила о задержании участников праворадикального сообщества в Бурятии, которые планировали акции против органов госвласти, правоохранительных органов и мигрантов.

Задержаны лица, организовавшие в республике экстремистское сообщество для проведения акций прямого действия в отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, "а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе, и отдельных социальных групп", говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, в "сформированную структуру активно втягивались представители молодежи, в том числе из учебных заведений республики, среди которых распространялась праворадикальная идеология".

В отношении организатора и трех активных участников структуры возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") УК РФ.