Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ФСБ задержала в Бурятии правых радикалов, готовивших акции против властей и мигрантов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ФСБ в пятницу сообщила о задержании участников праворадикального сообщества в Бурятии, которые планировали акции против органов госвласти, правоохранительных органов и мигрантов.

Задержаны лица, организовавшие в республике экстремистское сообщество для проведения акций прямого действия в отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, "а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе, и отдельных социальных групп", говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, в "сформированную структуру активно втягивались представители молодежи, в том числе из учебных заведений республики, среди которых распространялась праворадикальная идеология".

В отношении организатора и трех активных участников структуры возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") УК РФ.

Бурятия ФСБ

Новости

Блогер Андрей Пыж осужден на 5 лет за незаконное получение секретных сведений

Блогер Андрей Пыж осужден на 5 лет за незаконное получение секретных сведений

Кремль заявил, что ограничение прав граждан в условиях пандемии должно быть минимальным

В Саратовской области задержали двух человек с тушей лося в багажнике

В Саратовской области задержали двух человек с тушей лося в багажнике

В России за сутки умерли 1 163 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 1 163 пациента с COVID-19
Пандемия коронавируса

Эксперт сообщил о троекратном росте смертности беременных от COVID-19

Пандемия коронавируса

Более 50% россиян сочли нерабочие дни необходимой мерой для борьбы с COVID

Пожар в торговом центре в Кемерове

Суд вынес приговоры фигурантам первого дела о пожаре в "Зимней вишне"

Суд вынес приговоры фигурантам первого дела о пожаре в "Зимней вишне"

Что случилось этой ночью: пятница, 29 октября

Минэкономразвития РФ предложило оказывать продовольственную помощь малоимущим

Минэкономразвития РФ предложило оказывать продовольственную помощь малоимущим
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });