КС запретил требовать с правообладателя возмещения судебных расходов нарушителя

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд России счел недопустимым, чтобы с обладателей интеллектуальной собственности требовали возмещения судебных расходов, понесенных нарушителем их прав, сообщает пресс-служба суда.

Постановление КС вынесено по жалобе петербургской студии анимационного кино "Мельница". Она просила проверить на соответствие Конституцию часть 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса, по которой судебные расходы лиц-участников дела, в пользу которых было принято судебное решение, взыскиваются в случае частичного удовлетворения исковых требований пропорционально сумме удовлетворенных/оставленных без удовлетворения требований.

"Мельница" судилась с предпринимательницей из Тамбова, торговавшей детскими конструкторами "Барбоскины". Студия обвинила ее в незаконном использовании образов из мультфильма "Мельницы" и попросила по 10 тысяч рублей за каждое из восьми нарушений. Суд учел, что на иждивении у ответчицы есть ребенок-инвалид, и снизил общую сумму компенсации до 20 тысяч рублей.

Затем с "Мельницы" по статье 110 АПК взыскали 50 тысяч рублей судебных расходов ответчицы: суды сочли, что в деле имело место не полное, а частичное удовлетворение требований студии.

Аниматоры усмотрели в этом нарушение их права на судебную защиту, фактически наказывающее за его реализацию.

С учетом предыдущих решений КС указал, что реализация права на судебную защиту должна обеспечивать действительное осуществление требований истца и не может обесценивать сам доступ к правосудию. Соответственно, вопрос о возмещении понесенных судебных расходов решается с учетом итогов судебного разбирательства: полного или частичного удовлетворения иска либо отказа в удовлетворении.

Применительно к защите прав на объекты интеллектуальной собственности КС ранее определил, что суды в исключительных обстоятельствах могут снижать сумму компенсации за нарушение прав правообладателей ниже минимального предела.

Такое снижение в правоприменительной практике можно рассматривать как частичное удовлетворение иска правообладателя, что приводит к пропорциональному взысканию с него судебных расходов, понесенных нарушителем, поясняет суд.

"Между тем снижение минимальной суммы компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя нельзя приравнивать к частичному удовлетворению иска, поскольку это снижение не обусловлено необоснованностью (чрезмерностью) его требований", - говорится в пресс-релизе.

Следственно, считает КС, при подобных обстоятельствах недопустимо требовать с правообладателя возмещения судебных расходов, понесенных нарушителем при рассмотрении иска.

Теперь решения по делу студии "Мельница" должны быть пересмотрены.