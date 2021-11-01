Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Скончался красноярский подросток, которому стало плохо во время уроков

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Учащемуся одной из школ Красноярска стало плохо на уроке, он скончался. Прокуратура Красноярского края проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону.

Предварительно установлено, что 29 октября подросток потерял сознание во время занятий. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали школьника, но он скончался, несмотря на комплекс реанимационных мероприятий.

Красноярск

Новости
Пандемия коронавируса

Попова сочла, что одной нерабочей недели для борьбы с COVID может быть недостаточно

Попова сочла, что одной нерабочей недели для борьбы с COVID может быть недостаточно
Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 растет в 78 регионах РФ

Пандемия коронавируса

Первым компонентом в РФ привились от коронавируса более 58,5 млн человек

Пандемия коронавируса

В ближайшее время в РФ начнут использоваться лекарства от коронавируса

Пандемия коронавируса

Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в РФ

Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в РФ

Депутату Госдумы грозит исключение из партии за голосование против бюджета

Дело журналиста Ивана Сафронова

Следственные действия по делу журналиста Сафронова завершены

Следственные действия по делу журналиста Сафронова завершены

За убийство двух девочек в Туве арестовали находившегося в розыске рецидивиста

Пандемия коронавируса

На очных совещаниях в аппарате правительства РФ теперь будут требовать QR-код

Пандемия коронавируса

Попова сообщила, что COVID-19 заболевают до 5% привившихся

Попова сообщила, что COVID-19 заболевают до 5% привившихся
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });