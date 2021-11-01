Скончался красноярский подросток, которому стало плохо во время уроков

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Учащемуся одной из школ Красноярска стало плохо на уроке, он скончался. Прокуратура Красноярского края проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону.

Предварительно установлено, что 29 октября подросток потерял сознание во время занятий. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали школьника, но он скончался, несмотря на комплекс реанимационных мероприятий.