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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: понедельник, 1 ноября

"Очень сложная" ситуация с COVID в России, регистрация мигрантов по геному и очередной рост газовых цен

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки зафиксировано 40,4 тыс. новых случаев COVID-19. Умерли в стране еще 1 155 человек. По словам Владимира Путина, ситуация с коронавирусом "очень сложная". Президент отметил, что в ближайшее время против COVID в РФ будут использоваться не только вакцины, но и лекарства. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что одной нерабочей недели для борьбы с распространением вируса может быть недостаточно.

- Цена газа в ЕС подскочила на 11% на фоне перевода "Ямал-Европы" в реверсный режим. Цена ближайшего (декабрьского) фьючерса выросла до $861 за тысячу кубометров.

- Александр Бастрыкин потребовал ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов. Глава СКР констатировал, что в настоящее время отмечается рост противоправных деяний приезжих рабочих. Тем временем заммэра Москвы Андрей Бочкарев поручил подготовить план мер, которые позволят отказаться от использования иностранных рабочих на стройках.

- Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа "Газпромом" с ноября. Объем снизился до 57 млн кубометров в сутки, что почти вдвое меньше контрактного значения (109 млн кубометров).

- За убийство двух девочек в Туве арестовали находившегося в розыске рецидивиста. Злоумышленник сбросил с балкона восьмого этажа сестер 9 и 14 лет. Ранее выяснилось, что мать самовольно забрала детей из приемной семьи.

- Назван состав футбольной сборной РФ на матчи против Кипра и Хорватии. Лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов вызван в молодежку, но тренерский штаб обещает, что нападающий "в любой момент может оказаться в главной сборной".

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