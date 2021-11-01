Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в РФ

Президент РФ Владимир Путин Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране очень сложной, указав на рекордное количество фиксируемых ежесуточно новых заболеваний.

"У нас очень сложная ситуация в стране складывается. Больше сорока тысяч заболевших. Такого никогда не было", - сказал он на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Путин отметил, что уже говорил об этом в понедельник и с премьером Михаилом Мишустиным, и с его заместителем Татьяной Голиковой, и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

При этом глава государства отметил особую важность борьбы с распространением коронавируса среди военнослужащих.

"Нам нужно гарантировать, чтобы военнослужащие были в строю, были готовы. От этого зависит боеготовность Вооруженных сил", - пояснил он.

По данным оперштаба на понедельник, в России за сутки выявили еще 40 402 случая коронавируса. Третьи сутки подряд число новых случаев заражения коронавирусом превышает отметку в 40 тысяч, подъем заболеваемости идет во всех регионах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 554 192 случая коронавирусной инфекции, 239 693 умерших и 7 381 726 выписанных.