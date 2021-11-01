В Татарстане возбудили дело после отравления 29 россиян в отеле Египта

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Следственными органами в Татарстане возбуждено уголовное дело по факту отравления россиян, в том числе нескольких жителей города Зеленодольска, в одном из отелей в Хургаде (Египет), сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по республике.

Дело расследуется по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), говорится в сообщении. Сейчас опрашиваются родственники пострадавших.

В выходные 47 туристов, в том числе 29 россиян, отдыхавших в пятизвездочном отеле AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде, пожаловались на симптомы пищевого отравления. Часть из них была госпитализирована в состоянии различной тяжести. Прокуратура Египта начала расследование.