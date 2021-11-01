Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Татарстане возбудили дело после отравления 29 россиян в отеле Египта

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Следственными органами в Татарстане возбуждено уголовное дело по факту отравления россиян, в том числе нескольких жителей города Зеленодольска, в одном из отелей в Хургаде (Египет), сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по республике.

Дело расследуется по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), говорится в сообщении. Сейчас опрашиваются родственники пострадавших.

В выходные 47 туристов, в том числе 29 россиян, отдыхавших в пятизвездочном отеле AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде, пожаловались на симптомы пищевого отравления. Часть из них была госпитализирована в состоянии различной тяжести. Прокуратура Египта начала расследование.

Татарстан Египет Хургада

Новости

Что произошло за день: понедельник, 1 ноября

В МВД заявили, что для продажи наркотиков чаще всего используют "ВКонтакте" и Twitter

В Севастополе прекратят работу блокпосты для ограничения въезда из-за COVID

Пандемия коронавируса

Попова сочла, что одной нерабочей недели для борьбы с COVID может быть недостаточно

Попова сочла, что одной нерабочей недели для борьбы с COVID может быть недостаточно
Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 растет в 78 регионах РФ

Пандемия коронавируса

Первым компонентом в РФ привились от коронавируса более 58,5 млн человек

Пандемия коронавируса

В ближайшее время в РФ начнут использоваться лекарства от коронавируса

Пандемия коронавируса

Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в РФ

Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в РФ

Депутату Госдумы грозит исключение из партии за голосование против бюджета

Дело журналиста Ивана Сафронова

Следственные действия по делу журналиста Сафронова завершены

Следственные действия по делу журналиста Сафронова завершены
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });