ННК стала владельцем 50% в СП с "Газпром нефтью" вместо Роснефти

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) стала владельцем 50% в СП с "Газпром нефтью" - "Томскнефти" - вместо "Роснефти".

Как говорится в материалах "Газпрома", "Газпром нефть" и ННК владеют по 50% акций "Томскнефти" и совместно решают все вопросы, связанные с деятельностью компании.

В начале сентября "Роснефть" сообщила, что снизила долю в "Томскнефти" с 50% до нуля.

"Роснефть" и "Газпром нефть" стали акционерами "Томскнефти" на паритетных началах в 2007 году в рамках распродажи активов НК "ЮКОС". Оператором "Томскнефти" выступила "Роснефть".

"Томскнефть" является владельцем 32 лицензий на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в том числе 25 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами в Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, "Томскнефть" является агентом по разработке двух лицензионных участков "Роснефти".

В конце октября структура ННК "ННК-Ойл" довела свои доли в "РН-Северная нефть" и "Сахалинморнефтегазе" до 100%, сообщалось ранее.

Кроме того, "ННК-Ойл" стала владельцем актива ООО "Самаранефть", который был выделен из "Самаранефтегаза". В июле этого года структура "Роснефти" АО "Самаранефтегаз" перевела на свою новую "дочку" ООО "Самаранефть" лицензии на 42 участка в Самарской области для разведки и добычи полезных ископаемых (10 из них - для геологического изучения).

Помимо этого, на баланс "ННК-Ойл" перешло 100% ООО "Няганьнефть", ООО "Оренбург-нефть", ООО "РН-СахалинНИПИморнефть", сахалинские сервисные ООО "Сахалин-транспорт", ООО "Сахалин-бурение", ООО "Сахалин-ремонт НПО", ООО "Сахалин-сервис", а также ООО "Усинск-ремонт НПО" в Коми.

"Няганьнефть" и "Оренбург-нефть", как и "Самаранефть", были выделены в июле из других структур "Роснефти" - АО "РН-Няганьнефтегаз" и АО "Оренбургнефть".

В конце прошлого года "Роснефть" объявила, что в рамках оптимизации портфеля активов планирует заместить часть из них более качественными. Так, "Роснефть" приняла решение о продаже на рыночных условиях части объектов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям, нуждающимся в дополнительной добыче и готовым вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовым взять на себя все социальные обязательства, сообщали "Интерфаксу" в компании. "Речь идет об активах, расположенных на юге России, Сахалине, Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири", - уточняли в "Роснефти".

Ранее "Роснефть" уже продала ННК "Варьеганнефтегаз".