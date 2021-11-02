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Три летевших в Оренбург авиарейса приземлились на запасных аэродромах из-за тумана

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Непогода во вторник стала причиной задержки рейсов в аэропорту Оренбурга, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"По причине неблагоприятных метеоусловий (туман) в аэропорту Оренбурга задержано три регулярных авиарейса: рейс 1245 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Оренбург - Москва (Шереметьево), рейс 6454 авиакомпании "Россия" по маршруту Оренбург - Санкт-Петербург (Пулково), рейс 730 авиакомпании "Nord Wind" по маршруту Оренбург - Москва (Шереметьево)", - говорится в сообщении.

На рейсы зарегистрировано более 300 пассажиров, в том числе 17 детей.

"Воздушные суда указанных авиарейсов осуществили посадку на запасных аэродромах города Уфы и Магнитогорска", - отмечает прокуратура.

Как ожидается, самолеты вылетят в оренбургский аэропорт во вторник около полудня.

Оренбург

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