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Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Иностранные туристы отказываются от забронированных на ближайшие даты туров в Россию или переносят их, так как у них нет сертификатов о прививках российскими вакцинами, которые требуются для посещения многих популярных объектов, сообщила "Интерфаксу" во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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"Основной поток туристов едет в Россию из арабских стран (ОАЭ, Катар), Индии, есть туристы из Европы (Германия, Швейцария, Словения). Большинство приезжающих в Россию иностранных туристов вакцинированы. Но в России не действует QR-код, который получают после прививки зарубежными вакцинами. Поэтому после окончания нерабочих дней туристам будет недоступно посещение музеев, театров", - сказала она, добавив, что Роспотребнадзор по Ленинградской области уже официально подтвердил, что допуск посетителей, привитых иностранными вакцинами, в музеи этого региона не разрешен.

Кроме того, по словам Ломидзе, сейчас непонятно, какими будут ограничения для посещения ресторанов и других объектов после окончания локдауна 7 ноября.

"Невозможно гарантированно подтвердить, что при заезде в гостиницы не потребуют QR-коды. Неизвестно, какие достопримечательности смогут посетить иностранные туристы и какие документы им будут нужны", - добавила представитель АТОР.

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Она сообщила, что отдельные отели отвечают туроператорам на запросы о необходимости QR-кодов, но единых требований в регионах нет. Например, в Москве иностранец может сдать ПЦР-тест и получить QR-код иностранцу (лаборатория должна быть подключена к ЕМИАС), но по другим регионам информации о такой возможности нет.

"Впереди Новый год, когда в Россию обычно приезжает много туристов. Сейчас новогодние заезды еще не аннулируются, но туроператорам необходим регламент, каким образом иностранцы смогут заселяться в гостиницы, посещать рестораны после их открытия, музеи, театры и другие объекты", - подчеркнула Ломидзе.

Как сообщалось, въездной туризм больше всего пострадал от пандемии коронавируса. По данным погранслужбы ФСБ РФ, в первом полугодии Россию с целью туризма посетили 64,4 тыс. иностранных гостей, это в 30 раз меньше, чем за аналогичный период до пандемии (почти 2 млн).

АТОР

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