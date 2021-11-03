Проекты плавучих ядерных установок и вертолета "Ансат" получили премию правительства РФ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Более 140 ученых стали лауреатами премий правительства 2021 года в области науки и техники.

"Лауреатами объявлены 143 человека, в том числе 55 докторов наук, 33 кандидата наук, 34 профессора и 15 доцентов. Наградой, в частности, отмечены работы, связанные с созданием плавучих ядерных установок, пассажирских судов и многоцелевого вертолёта "Ансат", экологически безопасным производством поликарбонатов, внедрением ресурсосберегающих технологий в промышленности и проектированием фундаментов нового поколения", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Премии в области науки и техники вручаются ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и государственных органов. Размер вознаграждения для каждого авторского коллектива составляет 2 млн рублей.

Наряду с этим премии, присуждаемые молодым ученым, получат 28 человек, в том числе три доктора наук, 11 кандидатов наук, два профессора и два доцента. Наградой, в частности, отмечены работы, связанные с регенеративной медициной, экспериментальными космическими исследованиями, энергоэффективными методами сжигания органического топлива.

Премии вручаются ученым в возрасте до 35 лет на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и государственных органов. Размер вознаграждения для каждого авторского коллектива составляет 1 млн рублей.