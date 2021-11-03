Минфин РФ предложил ускорить вступление в силу актов о ставках вывозных пошлин

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил законопроект о сокращении с 30 до 10 дней сроков вступления в силу актов правительства РФ, определяющих ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении которых они применяются.

Это позволит повысить эффективность применения мер таможенно-тарифного регулирования вывоза товаров, принимаемых, в том числе, в целях стабилизации ценовой ситуации на продовольственном и иных товарных рынках РФ, говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному regulation.gov.ru.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О таможенном тарифе" и "О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Особый порядок установления ставок вывозных таможенных пошлин предусмотрен в "Законе о таможенном тарифе" в отношении нефти и отдельных товаров, выработанных из нее. При этом в нем не предусмотрены нормы, определяющие сроки вступления в силу нормативных правовых актов, устанавливающих ставки вывозных таможенных пошлин по другим товарам. Данный пробел требует устранения, говорится в пояснительной записке.

В связи с этим статью о порядке установления ставок таможенных пошлин "Закона о таможенном тарифе" предлагается дополнить пунктом о том, что акты правительства РФ, определяющие ставки таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении которых они применяются, вступают в силу не ранее, чем по истечении десяти дней после их официального опубликования, если в этих актах не определен другой срок вступления их в силу.

В настоящее время такие акты правительства вступают в силу с отложенным сроком - по истечении тридцати и более дней после дня их официального опубликования. Это связано с необходимостью соблюдения требований закона "О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", который предусматривает, что иные правовые акты РФ в сфере таможенного регулирования (указы президента, постановления и распоряжения правительства, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, принятые в соответствии с этим законом) вступают в силу не ранее чем по истечении тридцати дней после дня их официального опубликования. Законопроектом новые сроки - десять дней - устанавливаются и в этом документе.

Кроме того, сокращенные сроки предлагается установить и в отношении актов правительства, касающихся запрета применения упрощенных порядков таможенного декларирования товаров.

В случае принятия закон вступит в силу через тридцать дней после опубликования.