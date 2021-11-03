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Автомобиль с подростками врезался в жилой дом в Приморье

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в Приморье проводит проверку по факту аварии, в которой один подросток погиб, еще четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали. Об этом сообщила пресс-служба краевого УМВД.

Автомобиль Honda Insight въехал в стену жилого дома на улице Советская в селе Ильинка.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и представители МЧС. За рулем иномарки находился 17-летний водитель, также в машине были трое несовершеннолетних и 19-летний молодой человек.

От полученных травм 15-летний пассажир скончался. Госпитализированы водитель, а также пассажиры 14, 15 и 19 лет.

Водитель обучения на право управления автомобилем не проходил. По предварительной информации, в момент аварии он находился в состоянии наркотического опьянения. Автомобиль числится в розыске.

Приморский край

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