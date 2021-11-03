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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В лаборатории авиапредприятия в Братске случился пожар

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Братске в приборной лаборатории ПАО "Аэробратск" произошел пожар, пострадали два инженера, у них ожоги лиц и рук. По факту проводят проверки транспортная прокуратура и СК.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, пожар случился 3 ноября, когда инженеры проводили плановую проверку кислородного оборудования.

Когда к авиаприбору подключали баллон с кислородом, разорвало шланг высокого давления и произошло возгорание.

Надзорное ведомство проверяет исполнение на предприятии требований законодательства об охране труда.

В СК сообщили, что проводят проверку по факту нарушения правил охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК). Следователи оценят действия и пострадавших инженеров, и тех, кто отвечал за соблюдение техники безопасности на предприятии.

Пострадавших сначала доставили в больницу, затем отпустили на амбулаторное лечение.

Аэробратск Братск Иркутская область СКР

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