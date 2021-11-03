Высокопоставленный полицейский задержан в Ингушетии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у начальника отдела дознания полиции в Малгобекском районе Ингушетии, сам полицейский задержан, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

"Силовики проводят оперативные и следственные мероприятия по месту жительства и работы начальника отдела дознания межмуниципального отдела МВД РФ "Малгобекский", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержание высокопоставленного силовика связано с расследованием дела о должностных и коррупционных преступлениях.

С задержанным работают следователи, предположительно, его перевезли из Малгобекского района в Магас для допроса, добавил собеседник агентства.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.