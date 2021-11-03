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На Кубани с 6 ноября вводятся новые COVID-ограничения

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому для посещения кафе и ресторанов в регионе необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании.

"В связи с эпидемиологической обстановкой на территории края вводим новые ограничения. С 6 по 14 ноября посещение объектов общественного питания допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета Госуслуг о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

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Ранее QR-коды при посещении кафе и ресторанов требовались только на курортах.

Теперь в городах-курортах посещение торгово-развлекательных комплексов допускается также только при наличии QR-кода, справки о перенесенном заболевании, либо справки о медотводе от вакцинации.

Кроме того, согласно постановлению, до 14 ноября продлевается запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий.

По сообщению регионального оперативного штаба, заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Краснодарском крае зафиксировано 286 случаев коронавируса, что является самым высоким показателем за все время пандемии. Всего в регионе выявлено 81 812 случаев COVID-19, 58 383 человека выздоровели, 7 423 пациента умерли.

Краснодарский край коронавирус

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