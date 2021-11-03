Интернет-модель арестовали на 14 суток из-за фото с оголением у Кремля

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под арест на 14 суток Ксению Дамову (Рита Фокс) из-за фото с оголением на фоне Кремля.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду, Дамова была признана виновной в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Суд назначил ей наказание в виде 14 суток административного ареста.

Дамова ранее опубликовала фото с оголенным ягодицами на фоне Красной площади и Кремля.

Как сообщалось, на прошлой неделе двое блогеров - Руслани Талабджон (Руслан Бобиев) и модель Анастасия Чистова (Ася Акимова) - получили по 10 месяцев колонии за оскорбление религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) из-за фото с имитацией полового акта на воне Храма Василия Блаженного.