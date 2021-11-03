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Запрет на массовые мероприятия в школах продлен до 2024 года

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила до 1 января 2024 года ограничения, введенные для школ и других детских и молодежных организаций из-за пандемии. Ее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, продлен запрет проводить в помещениях массовые мероприятия, не только в школах, спортивных организациях, специализированных учреждений для несовершеннолетних, но и на выезде - в зданиях торговых центров, аэропортах, железнодорожных вокзалах.

Исключение сделано для организаций среднего профессионального и высшего образования, организаций дополнительного образования и досуговых организаций.

Для школ и детских садов продлено требование регулярно убирать и проветривать помещения, мерить температуру у детей и сотрудников и изолировать группы детей друг от друга. Расписание должно учитывать требование минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.

Эти правила были введены летом 2020 года.

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Хроника 09 января 2020 года – 03 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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