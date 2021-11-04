Путин заявил о готовности РФ включить белорусского космонавта в экспедицию на МКС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Россия готова отправить на МКС белорусского космонавта в ближайшем будущем, нужно только согласовать все детали, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы также напомнить о высказанном белорусской стороной предложении о возможном включении в состав экипажа Международной космической станции белорусского космонавта", - сказал он на заседании Высшего государственного совета России и Белоруссии по видеосвязи в Севастополе.

По словам Путина, накануне он обсуждал этот вопрос с руководством "Роскосмоса".

"Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем. Надо только согласовать детали, - сказал президент РФ. - Они есть, и они несложные для того, чтобы быть согласованными".

Позже в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили "Интерфаксу", что госкорпорация в ближайшее время обсудит с Академией наук Белоруссии организационные и технические детали по подготовке белорусского космонавта для полета на МКС.

"Роскосмос совместно с Академией наук РБ выполнит данное поручение глав государств Союзного государства. Совместно с белорусской стороной будет согласована программа научных экспериментов на борту РС МКС, сроки начала отбора и подготовки представителей РБ", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в госкорпорации, "наше предложение состоит в подготовке космонавта-исследователя, готового работать в составе Отряда космонавтов Роскосмоса".