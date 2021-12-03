Первым белорусским космонавтом может стать девушка

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Первый полет белорусского космонавта состоится в 2023-2024 годах, им может стать девушка, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Я попросил белорусскую сторону подобрать девушек", - сказал Рогозин.

По его словам, в "Роскосмосе" ожидают, что полет состоится в 2023-2024 годах.

"В первой половине 2022 года Центр подготовки космонавтов получит первых кандидатов", - уточнил Рогозин.

4 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова отправить на МКС белорусского космонавта в ближайшем будущем, нужно только согласовать все детали.

"Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем. Надо только согласовать детали. Они есть, и они несложные для того, чтобы быть согласованными", - сказал он на заседании Высшего государственного совета России и Белоруссии по видеосвязи.

В "Роскосмосе" сообщили, что в ближайшее время обсудят с Академией наук Белоруссии организационные и технические детали по подготовке белорусского космонавта для полета на МКС.

"Роскосмос совместно с Академией наук РБ выполнит данное поручение глав государств Союзного государства. Совместно с белорусской стороной будет согласована программа научных экспериментов на борту РС МКС, сроки начала отбора и подготовки представителей РБ", - сообщили в пресс-службе.

"Наше предложение состоит в подготовке космонавта-исследователя, готового работать в составе Отряда космонавтов "Роскосмоса", - сообщили в госкорпорации.