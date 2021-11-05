Около 600 пассажиров оказались на запасных аэродромах из-за тумана в Краснодаре

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Туман по-прежнему вносит коррективы в работу аэропорта Краснодара: задерживаются рейсы на прилет и вылет, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

"Ситуация на 12:00: туман в районе аэропорта сохраняется. Всего задержано 14 рейсов. Из ранее задержанных три рейса вылетели в пункты назначения", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что еще четыре рейса сели на запасных аэродромах: один - в Ростове-на-Дону и еще три - в Анапе. Всего около 600 пассажиров находятся на запасных аэродромах.

Как добавил собеседник агентства, решения о посадке принимают командиры воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром около 10 авиарейсов были задержаны из-за тумана в аэропорту Краснодара.